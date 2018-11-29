Встреча Путина и Трампа состоится в Аргентине

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом состоится 1 декабря в Аргентине на полях саммита G20. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова.

Планируется, что переговоры продлятся около часа, однако фактически их продолжительность будет зависеть от решения глав государств. Встреча начнется 1 декабря в районе полудня по местному времени (около 18:00 по белорусскому).

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что "Вашингтон встречу подтвердил".-0-