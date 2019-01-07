Встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти в Ханое

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп может провести вторую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в столице Вьетнама Ханое, сообщает агентство Bloomberg.

По информации южнокорейского издания Munhwa Ilbo, представители США и КНДР ранее организовали встречу в Ханое, чтобы обсудить сроки этого мероприятия.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что стороны проводят консультации, чтобы выбрать место для следующего саммита США-КНДР. По его словам, Вашингтон и Пхеньян поддерживают "очень хороший диалог". При этом Трамп добавил, что санкции против КНДР сохраняются.

Первый в истории саммит США и КНДР состоялся в Сингапуре в июне 2018 года. Следующая встреча может состояться в январе-феврале нынешнего года.-0-