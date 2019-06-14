Встреча высокого уровня по случаю 75-летия ООН пройдет в сентябре 2020 года в Нью-Йорке

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Встреча высокого уровня в связи с отмечаемой в 2020 году 75-й годовщиной создания Организации Объединенных Наций состоится 21 сентября 2020 года в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом говорится в резолюции, принятой сегодня Генассамблеей ООН, сообщает ТАСС.
Заседание пройдет с участием глав государств и правительств. "После вступительных заявлений участники встречи выслушают заявления страны, принимающей у себя эту встречу, заявления государств-членов и имеющих статус наблюдателей на Генеральной Ассамблее, - указывается в документе. - Порядок выступления представителей государств-участников и наблюдателей будет определен в соответствии с действующей в Генеральной Ассамблее ООН процедурой, ограничивающей время выступления 3 минутами для каждой из делегаций и 5 минутами - для выступления от группы стран".
По итогам заседания, отмечается в резолюции, "будет принята конкретная, ориентированная в будущее и объединяющая декларация", содержание которой должно быть определено в ходе переговоров не позднее июня 2020 года.
В соответствии с резолюцией, 26 июня 2020 года будет отмечаться годовщина подписания Устава ООН и 24 октября 2020 года - День ООН.
Мероприятия по случаю 75-й годовщины ООН, отмечается в резолюции, должны проходить под девизом "Будущее, к которому мы стремимся, ООН, которая нам необходима: утверждая коллективное стремление к многостороннему миру".-0-
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