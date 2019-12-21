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21 декабря 2019, 10:30

Вступили в силу санкции США против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока"

Фото ТАСС
Фото ТАСС

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", предусмотренные подписанным президентом США Дональдом Трампом военным бюджетом на 2020 финансовый год, вступают в силу незамедлительно. Об этом говорится в опубликованном Министерством финансов США пояснении к правилам действия американских ограничительных мер, сообщает ТАСС.

Согласно документу, для соблюдения режима американских санкций стороны, которые умышленно продавали, сдавали в аренду или предоставляли суда, участвующие в прокладке труб на глубине 100 футов и более во время строительства газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", должны сделать так, чтобы эти суда немедленно прекратили деятельность, связанную со строительством. При этом возможны и обоснованные исключения при угрозе безопасности самого трубопровода или окружающей среды.

Сенат Конгресса США одобрил 17 декабря законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток". Президент США Дональд Трамп подписал его 20 декабря, законопроект вступил в силу.-0-

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