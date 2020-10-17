Вступило в силу гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое гуманитарное перемирие вступило в силу в Нагорном Карабахе с 00:00 18 октября по местному времени. Об этой договоренности объявили 17 октября МИД Азербайджана и Армении, передает ТАСС.

Как отметили во внешнеполитических ведомствах двух республик, "данное решение принято, следуя заявлению президентов Французской Республики, Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки, представляющих страны - сопредседатели Минской группы ОБСЕ, от 1 октября 2020 г., заявлению сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 5 октября 2020 г. и в соответствии с московским заявлением от 10 октября 2020 г.".

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Ранее 17 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные разговоры с главами внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана.-0-