ВТО заметно улучшила прогноз падения мировой торговли в 2020 году

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная торговая организация (ВТО) в своем докладе улучшила прогноз падения мировой торговли на фоне пандемии COVID-19 в текущем году до 9,2%. Об этом сообщает Reuters.

Этот спад все еще сопоставим со снижением мировой торговли во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов. Однако последний прогноз ВТО стал более оптимистичным по сравнению с апрельским: тогда организация ожидала, что сокращение мировой торговли в 2020 году может достичь 13-32% в зависимости от сценария развития пандемии.

В 2021 году ВТО прогнозирует рост мировой торговли на 7,2%. "Эти оценки подвержены необычайно высокой степени неопределенности, поскольку они зависят от сценария развития пандемии и реакции правительств на нее", - отмечается в докладе организации. При этом в апреле рост в 2021 году оценивался в 21,3% - в том случае если страны будут бороться с экономическими последствиями пандемии сообща.

Как отмечается в документе, мировая торговля сейчас демонстрирует признаки восстановления после глубокого спада, вызванного COVID-19. Однако экономисты ВТО предупреждают, что любой подъем может быть нарушен продолжающимися эффектами пандемии.-0-