Вторая часть санкций США в отношении Ирана вступает в силу

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая часть санкций США в отношении Ирана в связи с выходом американской стороны из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе вступает в силу с сегодняшнего дня, сообщает ТАСС.

Новая волна рестрикций затронет энергетическую отрасль Ирана, сделки, относящиеся к нефти, а также транзакции ЦБ Ирана, судоходство и судостроение.

Ранее сообщалось, что США возобновят санкции в два этапа. Первая часть вступила в силу после 6 августа и охватила автомобилестроительный сектор Ирана и куплю-продажу золота и других ключевых металлов.

Как заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, администрация Белого дома намерена сократить до нуля нефтяные доходы Ирана с помощью энергетических санкций. Он также подчеркнул, что американские власти работают над тем, чтобы минимизировать дестабилизацию глобального рынка.

В преддверии нового этапа санкций глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что 5 ноября опубликует список из восьми стран, которые временно выводятся из-под антииранских ограничений. Майкл Помпео не назвал эти страны, однако сообщил, что подобное исключение не было сделано для государств Европейского союза. Как позже уточнил Брайан Хук, эти страны будут выведены из-под санкций на 180 дней без возможности продления этого срока.

Министр финансов США Стивен Мнучин подчеркнул, что США будут принимать агрессивные меры против специального механизма Евросоюза для торговых расчетов с Ираном. "Я не ожидаю каких-либо значительных транзакций, которые будут проходить через специальный механизм", - сказал он. "Но если появятся данные о специальном механизме, что с его помощью проводятся транзакции, цель которых - обойти наши санкции, мы будем агрессивно принимать меры", - добавил Стивен Мнучин.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из СВПД и обещал не только вернуть старые, но и ввести новые санкции в отношении Ирана. Он заверил, что Вашингтон готов к заключению нового соглашения вместо СВПД, однако Ирану выдвинули фактически заведомо невыполнимые условия.

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что иранская сделка "дефективна в корне". Он также обвинил Тегеран в поддержке террористических группировок в регионе. Глава Белого дома полагает, что сохранение СВПД по иранской ядерной программе будет чревато началом гонки ядерных вооружений на Ближнем Востоке. Позже американские власти заявили, что разворачивают кампанию максимального экономического и дипломатического давления на Иран.

В ответ на действия США власти Ирана выразили уверенность, что мировое сообщество выступает против новых рестрикций. Руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что санкции США по отношению к Ирану делают экономику страны более самодостаточной. "Цель введения санкций США - парализовать и предотвратить рост национальной экономики, однако это привело к движению по направлению к самодостаточности Ирана. Иранская нация годами все импортировала, сейчас у нее выработалась привычка все производить", - сказал Али Хаменеи.

В МИД Ирана выразили уверенность, что США стремятся к развязыванию продолжительной психологической войны в отношении Ирана, вводя новые санкции против этой страны. Как заявил представитель МИД республики Бахрам Гасеми, Тегеран не испытывает какого-либо беспокойства из-за нового пакета санкций. Он также подчеркнул, что санкции США направлены на то, чтобы скрыть провалы в экономике самих Соединенных Штатов, в то время как у Ирана достаточно возможностей и знаний для успешного управления своей экономикой.

Страны Евросоюза, невзирая на санкции США, заявили о решимости продолжать работу по расширению экономических контактов европейских компаний с Ираном и создать механизм финансовых расчетов с Тегераном для обхода этих санкций. Как говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, "участники СВПД привержены продолжению работы над сохранением и поддержанием эффективных финансовых каналов с Ираном, в том числе для поддержания экспорта иранских нефти и газа".

В заявлении также подчеркивается, что ЕС продолжает работу с Россией и Китаем, а также третьими странами, заинтересованными в сохранении СВПД. Евросоюз подчеркнул, что ожидает от Ирана продолжения выполнения своей части обязательств по СВПД, который "работает и продолжает выполнять свои задачи". В документе также отмечается, что МАГАТЭ в 12 последовательных отчетах подтвердила выполнение Ираном своей части условий соглашения.-0-