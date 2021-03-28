Вторая песчаная буря за две недели обрушилась на Пекин

28 марта, Пекин /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Вторая песчаная буря за две недели обрушилась сегодня на Пекин, окрасив горизонт в желтый цвет. Из-за непогоды показатели качества воздуха в китайской столице упали до уровня "сильное загрязнение".

По данным метеорологической службы Пекина, утром в городе наблюдался сильный ветер, а видимость снизилась до 1-2 км в большинстве районов.

Главный синоптик городской метеостанции Чжан Линьна сказала, что сопряженная с песчаной бурей погода, которая характеризуется сильными ветрами и густой пылью, продлится более 12 часов. Но интенсивность будет немного слабее, чем во время песчаной бури 15 марта.

Пекинский центр мониторинга окружающей среды и экологии сообщил, что песчаная буря, после того как она обрушилась на Монголию в период с пятницы по субботу, сместилась в южном направлении, к автономному району Внутренняя Монголия и к провинциям Ганьсу, Шаньси и Хэбэй в Китае. Согласно данным центра, к 7.00 сегодня песчаная буря уже окутала весь Пекин и концентрация взвешенных частиц РМ10 превысила 2000 мкг на кубометр. По прогнозу, степень загрязнения воздуха снизится сегодня вечером по мере стихания бури.

Натиски песчаных бурь в Пекине достигли своего пика в 1950-х годах, когда ежегодно в среднем регистрировалось 18 связанных с ними дней непогоды. Этот показатель сокращался по мере того, как работа по облесению на севере Китая набирала обороты. За первое десятилетие XXI века в китайской столице, по официальным данным, ежегодно в среднем наблюдалось 0,6 дня непогоды из-за пыльной бури.-0-