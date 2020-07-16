Вторая волна COVID-19 может осложнить экономический кризис в мире - МВФ

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая волна COVID-19 может привести к дополнительным осложнениям экономического кризиса, несмотря на постепенное восстановление мировой экономики. Об этом говорится в опубликованном заявлении директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, сообщает ТАСС.

"Мировая экономическая активность, которая в начале этого года пережила беспрецедентный спад, начала постепенно усиливаться. Но мы пока еще не выбрались из трудностей", - отметила глава МВФ. По ее словам, вторая глобальная волна заболевания может привести к дальнейшим осложнениям в экономике.

"Мы вступили в новую фазу кризиса, которая потребует дальнейшей политической сноровки и действий для обеспечения устойчивого и всеобщего восстановления", - отметила Кристалина Георгиева. Она призвала страны Группы двадцати (G20) к активизации усилий в этой связи, указав на необходимость укрепления международного сотрудничества, в частности, в сферах здравоохранения, торговли и облегчения бремени задолженности.

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса.

По прогнозу МВФ, в текущем году в мировой экономике будет зафиксирован спад в размере почти 5%.-0-