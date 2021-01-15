Вторая волна эпидемии COVID-19 увеличила частоту суицидов в Японии на 16%

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первая волна эпидемии COVID-19 уменьшила количество самоубийств в Японии на 14%, а начавшаяся осенью вторая волна, наоборот, увеличила на 16%. Такие данные ученых опубликованы в научном журнале Nature Human Behaviour, сообщает ТАСС.

Социологи под руководством научного сотрудника Городского института геронтологии Токио Сёхэя Окамото проследили, как пандемия COVID-19 повлияла на частоту суицидов в Японии. Эта страна занимает седьмую строчку в мировом рейтинге печальной статистики. Правительство Японии следит за суицидальными настроениями и старается их предотвратить.

Ученые проанализировали данные японских социальных служб, собранные в ходе первой и второй волн пандемии, а также за аналогичные периоды времени в промежутке между 2016 и 2019 годами. Особое внимание обращали на реакцию самых уязвимых слоев населения, в том числе мужчин среднего возраста, а также категории, которые раньше совершали меньше всего самоубийств.

"Эпидемия COVID-19 затронула все аспекты жизни японского общества. В течение девяти месяцев после официального начала пандемии рос уровень безработицы, а страх и тревога стали частью обыденной жизни всех японцев. Эти факторы могут объяснить, почему за вторую волну пандемии самоубийств стало больше", - пишут исследователи.

В основном это коснулось жителей небольших населенных пунктов, женщин и подростков, которые раньше совершали самоубийства очень редко.

Точные причины пока неизвестны. Но исследователи предполагают, что у этих тенденций есть и социальные, и экономические причины: растущий уровень безработицы, а также закрытие школ и социальное дистанцирование. Окамото и его коллеги надеются, что смогут выяснить эти причины в дальнейшем и придумают, как не дать количеству суицидов увеличиваться впредь.-0-