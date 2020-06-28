Вторая волна пандемии коронавируса может вызвать повторное закрытие границ

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28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая волна пандемии COVID-19 может спровоцировать повторное закрытие границ внутри ЕС и Шенгенской зоны. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью агентству DPA. Интервью опубликовано 27 июня, передает ТАСС.
"Не исключено, что придется вновь закрыть границы, если в каком-нибудь регионе ЕС будет существенно больше инфицированных, чем в других", - сказал он.
В середине марта европейские страны запретили туристические поездки. По словам Мааса, в случае второй волны пандемии такое решение будет приниматься в ЕС коллегиально.
Почти все внутренние границы в Евросоюзе открыты с 15 июня.-0-