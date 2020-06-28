ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 28 июня 2020
Минск Переменная облачность +19°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
00:25 Вторая волна пандемии коронавируса может вызвать повторное закрытие границ В мире
27.06.20
27.06.20 23:50 В Сербии COVID-19 заразились министр обороны и спикер парламента В мире
27.06.20 23:17 Сутки с коронавирусом на планете: более 179 тыс. случаев заражения и 6 866 смертей В мире
27.06.20 22:43 Футболисты минского "Динамо" обыграли БАТЭ в чемпионате Беларуси Спорт
27.06.20 22:27 Студент из Астрахани установил мировой рекорд Калейдоскоп
27.06.20 21:56 Два человека погибли в результате ДТП в Барановичском районе Происшествия
27.06.20 21:19 Лукашенко рассказал, как решали проблему с водой в Минске Президент
27.06.20 21:05 На Аляске нашли вещи и тела пассажиров, погибших в 1952 году В мире
27.06.20 20:24 "Неман" одержал шестую победу подряд в чемпионате Беларуси, одолев брестчан Спорт
27.06.20 19:50 Авария в Минске – пострадал мотоциклист Происшествия
27.06.20 19:19 ФОТОФАКТ: Кубок Беларуси по гребле Спорт
27.06.20 18:48 "Шахтер" не удержал победу в матче с футболистами "Минска" Спорт
27.06.20 18:32 Все пляжи Майами закрывают из-за всплеска заражений коронавирусом В мире
27.06.20 17:53 Минприроды рассказало, как обезопасить себя от укуса гадюки Общество
27.06.20 17:40 Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 36 районах Беларуси Общество
27.06.20 17:40 Карпенко: в Беларуси около 80% молодых специалистов закрепляются на местах Общество
27.06.20 17:26 Второй день ЦТ по русскому языку прошел без нарушений - РИКЗ Общество
27.06.20 17:11 В Беларуси созданы хорошие условия для развития учителя - педагог Общество
27.06.20 17:04 Лукашенко: суверенитет - это не абстрактное понятие, а то, что позволяет нам оставаться белорусами Президент
27.06.20 17:02 "Хочу, чтобы вы сберегли мир и согласие в обществе" - Лукашенко поделился с выпускниками своей мечтой Президент
27.06.20 17:01 Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников. Что Президент сказал молодежи Президент
27.06.20 16:50 В Бресте сотрудники ГАИ помогли вернуться домой потерявшемуся пожилому мужчине Происшествия
27.06.20 16:49 Актуальный список адресов подвоза чистой питьевой воды в Минске Регионы
27.06.20 16:35 ФОТОФАКТ: Аслан Карацев выиграл чемпионат Беларуси по теннису Спорт
27.06.20 16:20 Погода на предстоящей неделе будет способствовать наливу колоса зерновых культур - Белгидромет Общество
27.06.20 15:44 В Бресте 17-летний бесправник на мотоцикле пытался скрыться от ГАИ Происшествия
27.06.20 15:44 ФОТОФАКТ: На Заславском водохранилище появился инклюзивный пляж Регионы
27.06.20 15:38 Оранжевый уровень опасности объявлен по западу Беларуси во второй половине дня из-за гроз Общество
27.06.20 15:30 Мужчина, которого вытащили из колодца в Минске, находится в состоянии средней степени тяжести Происшествия
27.06.20 15:15 Запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах Минска сняты - Минздрав Регионы
Все новости
Все новости
В мире
28 июня 2020, 00:25

Вторая волна пандемии коронавируса может вызвать повторное закрытие границ

Новости темы "Коронавирус: последние новости"
Все пляжи Майами закрывают из-за всплеска заражений коронавирусом
В Беларуси выздоровели и выписаны 44 126 пациентов с COVID-19

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вторая волна пандемии COVID-19 может спровоцировать повторное закрытие границ внутри ЕС и Шенгенской зоны. Об этом заявил глава МИД Германии Хайко Маас в интервью агентству DPA. Интервью опубликовано 27 июня, передает ТАСС.

"Не исключено, что придется вновь закрыть границы, если в каком-нибудь регионе ЕС будет существенно больше инфицированных, чем в других", - сказал он.

В середине марта европейские страны запретили туристические поездки. По словам Мааса, в случае второй волны пандемии такое решение будет приниматься в ЕС коллегиально.

Почти все внутренние границы в Евросоюзе открыты с 15 июня.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни вирус Германия медицина
Новости рубрики В мире
Министр обороны Сербии Александр Вулин. Фото РИА Новости В Сербии COVID-19 заразились министр обороны и спикер парламента
Фото из архива Сутки с коронавирусом на планете: более 179 тыс. случаев заражения и 6 866 смертей
Фото Reuters На Аляске нашли вещи и тела пассажиров, погибших в 1952 году
Фото CBS Все пляжи Майами закрывают из-за всплеска заражений коронавирусом
Фото AFP США зафиксировали максимальное с начала пандемии число заражений за сутки
Фото El Mundo Коста-Рика откроет воздушные границы 1 августа
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: суверенитет - это не абстрактное понятие, а то, что позволяет нам оставаться белорусами
В Беларуси выздоровели и выписаны 44 126 пациентов с COVID-19
Утвержден перечень школьных экзаменов в новом учебном году
Санавиация, КТ и резидентура - Караник обсудил с выпускниками медвуза развитие отрасли
Топ-новости
Лукашенко открыл Республиканский бал выпускников. Что Президент сказал молодежи
Запреты на использование воды во Фрунзенском и Московском районах Минска сняты - Минздрав
Лукашенко рассказал, как решали проблему с водой в Минске
Выпускниками Военной академии стали более 400 офицеров
Надбавки за работу с инфекциями положены и врачам-интернам - Караник
Карпенко: в Беларуси около 80% молодых специалистов закрепляются на местах
Актуальный список адресов подвоза чистой питьевой воды в Минске
ФОТОФАКТ: Около тысячи военнослужащих внутренних войск МВД приняли присягу
Запреты и ограничения на посещение лесов действуют в 36 районах Беларуси
Александра Саснович выиграла открытый чемпионат Беларуси по теннису
Сообщить о росте цен в Беларуси теперь можно онлайн
Первый укос трав проведен в Беларуси почти на 90% площадей
ФОТОФАКТ: На Заславском водохранилище появился инклюзивный пляж
ФОТОФАКТ: Аслан Карацев выиграл чемпионат Беларуси по теннису
Макей призвал обеспечивать полное и добросовестное выполнение Устава ООН
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.