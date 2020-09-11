Вторая волна пандемии требует щадящей для экономики стратегии - премьер Венгрии

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Венгрии в случае второй волны пандемии коронавирусной инфекции будут придерживаться другой стратегии, чем во время первой, которая нанесла сильный удар по экономике в марте и апреле. Об этом заявил премьер-министр Виктор Орбан, сообщает Reuters .

"Цель сейчас не в том, чтобы все сидели дома, а в том, чтобы страна не зашла в тупик. Цель состоит в том, чтобы защитить способность страны продолжать работать", - сказал Виктор Орбан.

По словам премьер-министра, власти не будут настаивать на закрытии школ для сдерживания распространения коронавируса, а будут стремиться защитить наиболее уязвимых - пожилых людей. В связи с этим будет введено обязательное ношение масок в общественном транспорте, а позже в случае необходимости эта мера будет распространена более широко.

По данным на 11 сентября, в Венгрии зарегистрирован 10 191 случай заражения COVID-19, умерли 630 человек, выздоровели 3 990 пациентов.

Данные о валовом внутреннем продукте в странах Центральной Европы показали сокращение в годовом исчислении на 8,2-13,6%. Больше всех пострадала Венгрия: ее ВВП во втором квартале упал на 13,6%.-0-