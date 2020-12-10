Второе за день землетрясение произошло на Байкале

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второе за сегодня землетрясение произошло на Байкале, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

По данным ведомства, вечернее землетрясение зафиксировано в 22.20 по иркутскому времени (17.20 по минскому). Эпицентр находился в Кабанском районе Бурятии. В Иркутске ощущались толчки силой 4 балла. Другие данные о сейсмособытии уточняются.

Как сообщалось, сильное землетрясение на Байкале, которое ощущалось в Иркутской области, произошло сегодня рано утром. Его эпицентр так же находился в Кабанском районе Бурятии. Сила подземных толчков в эпицентре составила 7,6 балла, в Иркутске ощущались 5-6 баллов. В этом городе обнаружили трещины в зданиях 18 школ, нескольких детсадов, учреждений культуры и спорта. По информации городских властей, повреждения не представляют угрозы.-0-