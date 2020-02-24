Второе землетрясение произошло в Иране

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано 23 февраля на северо-западе Ирана у границы с Турцией. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, очаг стихии залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 163 км к западу от города Тебриз.

Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

Количество людей, пострадавших в Иране при землетрясении, возросло до 75 Землетрясение магнитудой 5,7 было зафиксировано 23 февраля на северо-западе Ирана у границы с Турцией. Очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км, эпицентр находился в 141 км к западу от города Тебриз.

Ранее в этом же районе произошло землетрясение магнитудой 5,7. Очаг подземных толчков залегал на глубине 5 км, эпицентр находился в 141 км к западу от Тебриза. По информации агентства IRNA, в Иране пострадали по меньшей мере 75 человек. В свою очередь агентство Anadolu со ссылкой на МВД Турции сообщило, что в результате удара стихии погибли девять человек, еще 37 пострадали.-0-