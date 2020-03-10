Второй человек в мире полностью излечился от ВИЧ

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пациент из Лондона стал вторым человеком в мире, который полностью излечился от ВИЧ, сообщает BBC.

Адам Кастильехо, так называемый лондонский пациент, год назад начал проходить терапию после трансплантации костного мозга. В интервью газете New York Times 40-летний Кастильехо сообщил, что жил с ВИЧ с 2003 года. В 2012 году у него диагностировали злокачественную лимфому Ходжкина.

Аналогичное лечение в 2011 году прошел Тимоти Браун, известный как берлинский пациент. Он стал первым человеком, излечившимся от ВИЧ.

Врачи отмечают, что вылечиться пациентам помогли не лекарства от ВИЧ, а лечение от онкологии стволовыми клетками. "Агрессивная терапия использовалась для лечения рака у пациентов, а не ВИЧ. Важно отметить, что это лечение высокого риска и используется только в качестве крайней меры для пациентов с ВИЧ, которые имеют опасные для жизни злокачественные новообразования", - отметил профессор Кембриджского университета Равиндра Кумар Гупта.

По словам специалиста, такой способ не станет лечением для миллионов людей, живущих с ВИЧ. Однако современные лекарства от ВИЧ очень эффективны, а это значит, что люди с вирусом могут прожить долгую и здоровую жизнь, уверен Равиндра Кумар Гупта.-0-