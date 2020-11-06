Второй день после выборов закончился в Нью-Йорке столкновениями с полицией

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции протеста в Нью-Йорке второй день подряд завершаются столкновениями с полицией и задержаниями. 5 ноября на улицы Манхэттена вышли несколько сотен человек, сообщает ТАСС.

Изначально акция была организована движением Black Lives Matter ("Жизни черных имеют значение"), но позже к ней присоединились те, кто недоволен ситуацией в стране из-за неопределенности, возникшей после президентских выборов.

Участники акции собрались в сквере Стоунуол и прошли шествием по нескольким улицам в нижнем Манхэттене. В какой-то момент полиция стала требовать от них покинуть проезжую часть. "Наш город - наши улицы", - кричали в ответ протестующие, нецензурно оскорбляя полицейских.

Сами представители правопорядка настроены гораздо решительнее, чем это было на акциях в защиту прав афроамериканцев в начале лета. При неподчинении они жестко оттесняли протестующих, избивали и задерживали людей. Отмечается агрессия со стороны протестующих: в Twitter полиции Нью-Йорка сообщается, что один из офицеров был повален участником акции на землю, после чего к горлу стража правопорядка прижали тяжелую цепь. Подозреваемый задержан, ему будут предъявлены обвинения в нападении, незаконном хранении оружия и попытке удушения. Также полиция сообщает, что у некоторых протестующих были изъяты ножи и другие опасные предметы.

Всеобщие выборы состоялись в США 3 ноября. На них избирались президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Победитель президентской гонки пока не определен. Кандидату нужно набрать 270 голосов членов коллегии выборщиков для избрания президентом. Республиканец Дональд Трамп, согласно прогнозам телеканала Fox News, заручился поддержкой 214 выборщиков, демократ Джозеф Байден - 264.-0-