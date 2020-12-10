Второй энергоблок АЭС "Олкилуото" в Финляндии остановили из-за аварийной ситуации

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. АЭС "Олкилуото-2" на северо-западе Финляндии остановлена из-за аварийного отключения реактора в результате возникших неполадок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора станции Teollisuuden voima.

По данным оператора, неполадки на АЭС были зафиксированы сегодня днем. "В результате произошло автоматическое отключение реактора. Причины случившегося выясняются", - говорится в сообщении. В компании добавили, что утечки радиации в окружающую среду не было, опасности для людей также нет.

Teollisuuden voima уточнила, что экстренная остановка реактора стала следствием повышения уровня радиации внутри станции. "Ситуация стабильна, станция в безопасности", - отмечается в сообщении.-0-