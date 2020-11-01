Второй карантин обойдется экономике Германии минимум в 19,3 млрд евро

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Германии 2 ноября вступают в силу новые карантинные меры. По расчетам берлинского Института экономических исследований (DIW), они обойдутся экономике страны примерно в 19,3 млрд евро. Об этом пишет газета Welt am Sonntag.

Больше всего - около 5,8 млрд евро - потеряют гастрономические заведения, которые закроются минимум на месяц, и отели. Индустрия развлечений, спорт и учреждения культуры лишатся 2,1 млрд евро. Второй за год локдаун обойдется торговле - в 1,3 млрд евро, а промышленности - в 5,2 млрд евро. Потери ожидают компании в сфере услуг, логистики.

Но эксперты прогнозируют уже в следующем году восстановление экономики ФРГ после кризиса. Если, конечно, удастся остановить темпы распространения коронавируса.

Правительство ФРГ готово возместить фирмам значительную часть ожидаемого торгового оборота за ноябрь. Небольшие фирмы (до 50 сотрудников) получат долю в 75%, более крупные - 70%. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заверила: власти согласовали меры поддержки предприятий общим объемом до 10 млрд евро.

Чтобы препятствовать распространению коронавируса, в ФРГ со 2 ноября и как минимум на месяц закроются рестораны, бары и другие гастрономические заведения, доступна лишь продажа навынос. Прекратят работу фитнес-клубы, тату-салоны, бассейны, косметические и массажные студии, театры, кинотеатры и концертные залы. Все матчи футбольной бундеслиги будут проходить в ноябре без зрителей.

Детские сады и школы, а также парикмахерские и магазины не закроются при условии соблюдения правил гигиены и социальной дистанции. В общественных местах будет разрешено встречаться представителям максимум двух домохозяйств. Ночевать в отелях разрешат только в случае острой необходимости и не в туристических целях.-0-