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28 февраля 2021, 14:24

Второй пациент умер после пожара в больнице в Черновцах

Фото администрации города Черновцы
Фото администрации города Черновцы

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй пациент умер после пожара в Городской клинической больнице №1 Черновцов, который произошел в субботу, сообщили Укринформ в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В результате происшествия погибли два человека (второй пострадавший во время пожара умер в больнице ночью 28 февраля)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в больнице, где оказывают помощь больным с COVD-19, произошел хлопок кислородной трубы с последующим горением.-0-

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