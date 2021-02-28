Второй пациент умер после пожара в больнице в Черновцах

Фото администрации города Черновцы
28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй пациент умер после пожара в Городской клинической больнице №1 Черновцов, который произошел в субботу, сообщили Укринформ в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
"В результате происшествия погибли два человека (второй пострадавший во время пожара умер в больнице ночью 28 февраля)", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в больнице, где оказывают помощь больным с COVD-19, произошел хлопок кислородной трубы с последующим горением.-0-