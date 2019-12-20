Второй раненый при стрельбе в центре Москвы сотрудник ФСБ умер в больнице

20 декабря, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Второй сотрудник ФСБ, раненный в результате стрельбы на Лубянке 19 декабря, умер в больнице. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался", - сообщила представитель СК.

Еще один гражданский и трое сотрудников ФСБ получили ранения. Стрелявший ликвидирован в результате спецоперации. "Во время расследования установлена личность нападавшего, это 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров, - сообщила Светлана Петренко. - В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего, в том числе данные о личности нападавшего и причины, толкнувшие его на совершение преступления".

Для расследования уголовного дела создан оперативный штаб, куда вошли опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России и сотрудники ФСБ России, осуществляющие оперативное сопровождение. По поручению председателя российского СК Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст.317 УК РФ) было передано в центральный аппарат ведомства.-0-

Неизвестный открыл стрельбу в центре Москвы: погиб сотрудник ФСБ Следственный комитет РФ по факту стрельбы на Лубянке возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.