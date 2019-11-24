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24 ноября 2019, 09:59

Второй тур президентских выборов стартовал в Румынии

Фото Reuters
Фото Reuters

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй тур президентских выборов стартовал сегодня в Румынии. Избиратели могут проголосовать на 18748 участках в стране и 835 участках за рубежом, сообщает ТАСС.

Всего в Румынии насчитывается более 18,2 млн избирателей. Румынская диаспора за рубежом составляет примерно 4 млн человек. Президент в Румынии избирается на пятилетний срок. Голосование планируется завершить сегодня в 22.00 (белорусское время), но оно может быть продлено до 25 ноября 00.59. Порядок и безопасность на избирательных участках обеспечивают около 20 тыс. полицейских, жандармов и пожарных.

Согласно обновленному избирательному законодательству румыны, находящиеся за границей, могут голосовать в течение трех дней (22-24 ноября), а также по почте.

В Румынии 10 ноября состоялся первый тур президентских выборов, где ни один из 14 кандидатов не получил большинства голосов зарегистрированных избирателей (50% + 1 голос). Поэтому проводится второй тур, в котором за победу будут бороться два финалиста - действующий президент Клаус Йоханнис, выдвинутый Национал-либеральной партией (37,82% голосов), и кандидат Социал-демократической партии Виорика Дэнчилэ (22,26%).-0-

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