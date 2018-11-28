28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Саломе Зурабишвили по данным экзитполов лидирует на президентских выборах в Грузии, сообщает ТАСС.

Второй тур президентских выборов завершился в Грузии закрытием избирательных участков в 20.00 по местному времени. Согласно экзитполам, проведенным как по заказу телекомпании "Имеди", так и "Рустави 2", в голосовании лидирует поддерживаемый правящей партией "Грузинская мечта" кандидат Саломе Зурабишвили.

"По данным на 18.00 (17.00 мск), на вопросы Gallup International ответили 10 тыс. 204 респондента. Результаты распределились так: Саломе Зурабишвили - 58%, Григол Вашадзе - 42%", - сказали в прямом эфире телеканала "Имеди", обнародовавшего данные экзитпола. Практически одновременно с этими данными "Рустави 2", для которой опрос провела американская компания Edison Research, объявила, что Зурабишвили набрала 55%, а Вашадзе - 45% голосов.

После объявления результатов премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поздравил граждан страны с демократическим проведением президентских выборов. Проигрывающий, судя по экзитполам, Григол Вашадзе, заявил, что намерен дождаться окончательных данных ЦИК.

Показатель активности избирателей по данным ЦИК на 17.00 составил 47,31% , что уже превышает итоговую явку первого тура голосования.-0-