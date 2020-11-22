Второй тур выборов депутатов местных советов и мэров проходит в Украине

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй тур голосования на выборах депутатов сельских, поселковых советов и мэров проходит сегодня в ряде регионов Украины, сообщает ТАСС.

Повторное голосование по выборам мэров проводится во Львове, Бердянске, Днепре, Дрогобыче, Полтаве, Николаеве, Славянске, Никополе, Ровно, Ужгороде и Черкассах. В первом туре, состоявшемся 25 октября, в этих городах никто из кандидатов в мэры не набрал более 50% голосов избирателей.

Повторное голосование на выборах депутатов 47 местных советов проходит в 15 регионах Украины. Результаты второго тура должны быть установлены не позднее, чем на пятый день со дня голосования, то есть по 27 ноября включительно.

По данным полиции, для обеспечения безопасности граждан и охраны избирательных участков во время второго тура выборов будут задействованы около 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Особо отмечается важность соблюдения карантинных мер как сотрудниками полиции, так и избирателями.-0-