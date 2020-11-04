Второй тур выборов президента Молдовы состоится 15 ноября

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поскольку после выборов 1 ноября ни один из кандидатов на должность президента Молдовы не набрал хотя бы половину голосов избирателей, назначена дата второго тура. Он состоится 15 ноября. Такая информация опубликована на сайте Центральной избирательной комиссии Молдовы.

Во втором туре выборов будут участвовать действующий президент страны Игорь Додон и руководитель Партии действия и солидарности Майя Санду.

Согласно данным ЦИК, в первом туре Майя Санду набрала более 487 тыс. голосов (36,16%), Игорь Додон - более 439 тыс. (32,61%).-0-