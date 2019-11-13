Второй вице-спикер Палаты сенаторов Боливии взяла на себя обязанности главы государства

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй вице-спикер Палаты сенаторов парламента Боливии Жанин Аньес заявила, что берет на себя обязанности главы государства после того, как Эво Моралес подал в отставку с поста президента. Трансляция из зала парламента велась в социальных сетях, сообщает ТАСС.

"Я немедленно беру на себя обязанности главы государства в соответствии с конституцией", - сказала Жанин Аньес. Она собирается как можно скорее провести выборы. "Мы хотим, чтобы результаты этих выборов, которые пройдут с порядочными, квалифицированными и независимыми властями, отразят желания народа", - добавила второй вице-спикер Палаты сенаторов.

10 ноября Эво Моралес объявил о своей отставке с поста президента Боливии, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Покинуть свой пост его ранее попросили военные, оппозиция и профсоюзы. Об отставке также объявил вице-президент Альваро Гарсиа Линера.

В случае отставки президента и вице-президента страну, согласно конституции, должен возглавить председатель Палаты сенаторов. Если же со своего поста уходит и он, то государство временно возглавляет председатель Палаты депутатов, но Адриана Сальватьерра и Виктор Борда тоже подали в отставку. Дальнейший порядок передачи власти не прописан в боливийских законах, однако Жанин Аньес ранее заявила, что возьмет на себя обязанности и.о. президента, так как она должна занять место председателя верхней палаты после отставки Адрианы Сальватьерры и ее первого заместителя.

Между тем, получивший политическое убежище в Мексике Эво Моралес осудил такое решение сенатора.-0-

Моралес: решение властей Мексики предоставить политическое убежище спасло мне жизнь По словам Эво Моралеса, охранявшим его служащим еще до его отставки предлагали деньги, если они его выдадут. При этом он не уточнил, кто был заказчиком.