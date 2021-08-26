Фото news.sky.com
26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Второй взрыв прогремел у аэропорта Кабула, сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.
Ранее сообщалось, что при первом взрыве 13 человек погибли и 15 получили ранения. По данным Reuters, среди погибших были дети. Кроме того, в результате взрыва пострадали несколько талибов и трое американских военных.
Произошедший у северного входа международного аэропорта Кабула взрыв был произведен террористом-смертником. По данным телеканала Sky News Arabia, взрыв случился за пределами самого аэропорта.
Ранее западные правительства неоднократно предупреждали о возможном теракте и призывали своих граждан не приближаться к аэропорту.-0-
Около 60 раненых доставили в больницу после взрыва в Кабуле