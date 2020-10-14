Вторую российскую вакцину от коронавируса введут в гражданский оборот 1 января 2021 года

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение в гражданский оборот вакцины от коронавируса, разработанной Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор", запланировано на 1 января 2021 года, следует из данных государственного реестра лекарственных препаратов Минздрава России, сообщает ТАСС.

"Срок введения в гражданский оборот - 1 января 2021 года", - говорится в реестре.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о том, что вакцина "Вектора" получила регистрационное удостоверение. Клинические исследования проводились на 100 добровольцах, центр приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в различных регионах России с участием 40 тыс. добровольцев. Вакцина "Вектора" создана на одной из перспективных синтетических платформ и является пептидной - состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков (пептидов), через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус. Это вторая вакцина, разработанная российскими специалистами.-0-

В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса "Новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона", - сказал Владимир Путин, открывая совещание с членами правительства.