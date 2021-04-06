ВЦИОМ: большинство россиян выступают за ограничение запрещенной информации в сети

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) считают, что доступ к запрещенной информации в интернете нужно ограничивать. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные на сайте организации, сообщает ТАСС.

"Абсолютное большинство россиян считают, что нужно ограничивать информацию об оружии, взрывчатых веществах и их производстве из подручных материалов (91%). Столько же респондентов выступают за ограничение информации, содержащей призывы к вступлению в радикальные, экстремистские группировки и движения (91%)", - говорится в сообщении.

Почти каждый десятый участник опроса считает, что нужно также ограничить призывы к вступлению в религиозные секты (89%) и информацию о самоубийствах (88%). За ограничение доступа к порнографическим материалам и сценам насилия в видео и компьютерных играх выступают 84% и 82% респондентов соответственно. Три четверти россиян считают, что ограничивать стоит и доступ к нецензурной лексике (74%) и информации о финансовых пирамидах (73%).

За свободное распространение информации в интернете выступают 11% опрошенных, 60% считают, что необходимость в ограничении доступа к информации определяется типом распространяемого контента. Большинство участников опроса (78%) согласны, что бороться с запрещенной информацией в интернете необходимо, вместе с тем почти половина (44%) респондентов затрудняются оценить политику по борьбе с распространением негативной информации в интернете, проводимую в нынешнее время государственными и негосударственными структурами. Треть опрошенных (32%) и вовсе считают ее неэффективной.

Две трети респондентов (65%) не воспринимают регулирование интернета как ущемление личной свободы, 30% придерживаются противоположного мнения. При этом большинство россиян (87%) не стали бы участвовать в массовых протестах против ужесточения контроля в интернете.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 7 марта. Объем выборки составил 1600 респондентов, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.-0-