Вучич: Европа не сможет выжить без российского газа

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа не сможет выжить без российского газа. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич, комментируя заявление зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о цене на газ по 2 тыс. евро за 1 тыс. кубометров, сообщает ТАСС.

"Для нас цена в $2 тыс. абсолютно невыносима, надеюсь, мы сможем достигнуть какого-то более подходящего соглашения, но... невыносимо. Не знаю, кто в Европе это сможет платить, а без российского газа они не могут. То, что танкерами привезут сжиженный газ, - пустые слова, это даже часть от необходимого не покроет. Это плохие новости", - заявил Александр Вучич.

Президент Сербии ожидает санкций в отношении газопроводов и подорожания нефти на фоне ситуации вокруг Украины. "Что касается экономики, весь мир будет иметь проблемы, наверняка будут санкции вокруг разных газопроводов, будут расти цены нефти и угля, и не сомневайтесь, что начнет расти цена зерна, пшеницы, кукурузы и всего остального. Мы уже разговаривали сегодня на Совете нацбезопасности, следим за нашим экспортом. Цена пшеницы высокая, цена удобрений высока из-за цены газа на мировом рынке, и надо думать, что можем сделать в предстоящие дни, но я не могу скрыть беспокойство, что всегда видно на моем лице… а гражданам хочу сказать: у нас всегда будет достаточно еды и воды, чтобы ни случилось", - цитируют президента Сербии РИА Новости.

Ранее генеральный директор компании "Сербиягаз" Душан Баятович сообщил, что Сербия планирует в марте или апреле начать переговоры с российским "Газпромом" по новому газовому контракту сроком минимум на 10 лет. Он выразил надежду, что новые цены на российский газ для Сербии будут минимум на 30% ниже рынка.

Ранее во вторник канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что правительство Германии останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик.

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после остановки сертификации "Северного потока - 2" предрек Европе новый мир, в котором она будет платить по 2 тыс. евро за тысячу кубометров газа.-0-