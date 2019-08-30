Вулкан Эбеко на Курилах выбросил двухкилометровый столб пепла

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой более двух км, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН).
Выброс произошел 30 августа. Пепел распространился на 5 км к юго-востоку, в небе рядом с вулканом объявили оранжевый код опасности для авиации.
Последний раз вулкан извергался в 2012 году, период затишья длился до октября 2016 года.-0-