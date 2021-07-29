Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пепловый выброс высотой 2 км зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Произошел пепловый выброс на высоту 2 км", - говорится в сообщении. По информации специалистов, шлейф пепла растянулся в южном направлении на 10 км от вулкана. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года.-0-