Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) пепловый выброс высотой 2,5 км, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км", - рассказали спасатели.

По информации пресс-службы, шлейф пепла распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 км. В близлежащем городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался, запаха сероводорода нет. Звонков от населения не поступало. Угрозы для жизнедеятельности населения также нет.

Для вулкана установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что он проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Его высота - 1 156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.-0-