Вулкан Эбеко на Курилах выбросил шлейфовый столб на высоту 3 км

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулкан Эбеко на Курильском острове Парамушир выбросил 17 декабря столб пепла на 3 км, сообщает интернет-издание "Газета.Ru".

"Пепловый выброс, согласно визуальным данным, на 2,8-3 км над уровнем моря зарегистрирован в 15.47 (по местному времени) на вулкане Эбеко", - говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Облако пепла дрейфует к юго-востоку от вулкана. Отмечается, что взрывы пепла на высоте до 6 км над уровнем моря могут произойти в любое время.

Вулканологи предупреждают, что самолетам опасно летать вблизи Эбеко.-0-