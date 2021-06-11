Вулкан Эбеко выбросил пепел на высоту 4 км - есть опасность для авиации

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды в Сахалинской области зарегистрировали пепловый выброс высотой 4 км. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

Повышенная активность вулкана зафиксирована около 05.38. По данным вулканологов, облако пепла дрейфует к северо-востоку, пепловый шлейф распространился на 5 км от вулкана.

"Умеренное извержение вулкана продолжается. Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Взрывы пепла на высоте до 6 км над уровнем моря могут произойти в любое время. Текущая деятельность может затронуть низколетящие самолеты и аэропорт Северо-Курильска", - уточняется в сообщении.

Эбеко расположен в северной части острова Парамушир. Высота вулкана - 1156 м. Вулкан активизировался в середине ноября 2016 года.-0-