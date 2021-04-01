Вулкан Этна выбросил столб дыма и пепла на высоту 9 км

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На острове Сицилия в Италии опять "проснулся" один из самых активных вулканов в мире - Этна. Он выбросил столб дыма и пепла на высоту 9 км, сообщает агентство ANSA.

Облако из дыма и пепла осело над воздушным пространством международного аэропорта города Катания, из-за чего он был закрыт, а рейсы - перенаправлены. Также облако накрыло соседние города - Николози, Трекастаньи, Педара, Ачи-Сант-Антонио и Сан-Грегори. Жители этих населенных пунктов рассказали, что чувствовали, как в их домах дрожали окна и двери.

Группа из семи молодых людей поднялась на вулкан, чтобы увидеть извержение, и заблудилась. Они не пострадали и были спасены.

Этна - самый высокий действующий вулкан в Европе и самый активный в Италии. Он находится на восточном побережье Сицилии, недалеко от городов Мессина и Катания. По разным данным, у Этны имеется от 200 до 400 боковых вулканических кратеров, в среднем раз в три месяца из какого-либо кратера извергается лава.-0-