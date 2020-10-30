Вулкан Карымский на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 6 км

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выброс пепла на высоту 6 км произошел в сегодня из кратера вулкана Карымский в Камчатском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт Камчатской группы реагирования на вулканические извержения.

"Высота вулканического облака - 6 км, распространение пеплового облака вулкана - 24 км", - говорится в сообщении.

Облако пепла распространяется к северо-востоку от вулкана. Явлению присвоен повышенный (оранжевый) код опасности для авиации.

Вулкан Карымский - один из самых активных на Камчатке, его высота 1486 м. Расположен в 115 км от Петропавловска-Камчатского.-0-