Вулкан на Канарских островах начал извергать породы возрастом более 2 млн лет

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Испанский вулкан Кумбре-Вьеха на острове Пальма начал извергать породы возрастом более 2 млн лет, сообщается в Twitter-аккаунте испанского Высшего совета по научным исследованиям (CSIC).

Вулканолог из испанского Высшего совета по научным исследованиям Висенте Солер в своем видеообращении отметил: на поверхность после извержений начали выходить отложения, которые находились на морском дне еще задолго до образования острова.

El volcán de #LaPalma sigue su erupción con gran fuerza y arroja sedimentos oceánicos que se hallaban en el fondo marino antes de que se formaran las islas, hace 2 millones de años, como muestra Vicente Soler (@IPNA_CSIC) con este fragmento pendiente de confirmar en laboratorio pic.twitter.com/I6ohDRMdPn — CSIC (@CSIC) October 14, 2021

"Вулкан на острове Пальма продолжает мощное извержение, он извергает на поверхность океанические отложения, которые находились на морском дне еще до формирования островов, 2 млн лет назад", - приводит слова ученого телеканал RT.

На острове Пальма 19 сентября началось извержение вулкана в районе населенного пункта Эль-Пасо. Власти заявили, что лава опустошила в общей сложности почти 600 га земли. По данным Канарского вулканического института, за три недели с начала извержения вулкана потоки лавы разрушили 1186 зданий и вынудили эвакуировать около 6,7 тыс. человек.-0-