Вулкан на острове Ла Пальма после 3 месяцев извержения начал засыпать

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вулкан Кумбре Вьеха на канарском острове Ла Пальма прекратил длившееся три месяца извержение, сообщает Euronews.

По словам ученых, следов извержения не было видно уже более 48 часов. Но нужно подождать еще десять дней, чтобы убедиться, что вулкан точно засыпает.

"Сейсмическая активность локализована, потому что толчки исчезли. Это позволяет нам улавливать сейсмические сигналы более низкой магнитуды. В этот момент нет никаких значительных искажений. А выбросов углекислого газа, которые мы измерили вчера, очень мало", - рассказала директор Национального географического института Испании на Канарских островах Мария Хосе Бланко.

Извержение вулкана стало в истории острова самым долгим с XVI века. Тысячам людей пришлось покинуть свои дома, около 3 тыс. строений были разрушены, а плантации бананов, от экспорта которых зависит экономика Пальмы, оказались разорены.

По данным Reuters, власти острова разрешили эвакуированным жителям вернуться, чтобы очистить свои засыпанные пеплом дома. Для помощи местным жителям направлены военнослужащие.-0-