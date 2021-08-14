Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб газа с пеплом высотой до 2,5 км

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14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парогазовый выброс с содержанием пепла высотой до 2,5 км зафиксирован на вулкане Шивелуч на Камчатке, следует из данных сайта Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), сообщает ТАСС."Высота вулканического облака до 2,5 км. Парогазовый шлейф, содержащий некоторое количество пепла, простирается на 50 км от вулкана", - говорится в сообщении.Облако пепла распространилось в восточном направлении, минуя населенные пункты. Международные маршруты самолетов в районе вулкана не проходят. Туристические группы там не зарегистрированы.Как рассказал ТАСС сотрудник Ключевской вулканостанции Юрий Демянчук, из-за пожаров в Якутии наблюдение за вулканом в настоящий момент затруднено. "У нас из-за пожаров в Якутии дым идет вовсю, и очень плохая видимость, все в дымке. Но вулкан продолжает извергаться, в кратере идет выжимание вязкой лавы, которая скатывается по склонам активного купола к подножию. Ночью можно наблюдать раскаленные лавины. Опасности для населенных пунктов никакой нет", - сказал Юрий Демянчук.Шивелуч - самый северный действующий вулкан полуострова Камчатка. Он расположен в 50 км от поселка Ключи, в котором проживают около 5 тыс. человек. Высота Шивелуча - 3283 м над уровнем моря, возраст 60-70 тыс. лет.-0-