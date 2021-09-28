Вулканическая лава на Канарах разрушила около 600 зданий

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Потоки лавы от извергающегося вулкана на испанском острове Пальма разрушил почти 600 зданий, сообщает в Twitter Институт вулканологии Канарских островов.

"589 зданий разрушено, 258 га покрыто потоками лавы, 21 км дорог разрушен", - отмечается в сообщении.

После небольшого перерыва вчера утром, когда сейсмическая активность вулкана упала до минимума, вулкан начал выбрасывать пепел.

По данным испанской телерадиокомпании RTVE, на данный момент лава на расстоянии от 1000 до 800 м по прямой от побережья. Как сообщает ТАСС, контакт раскаленной вулканической массы с соленой водой может спровоцировать взрывы и выбросы вредных газов.

Извержение вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма началось 19 сентября. По оценкам специалистов, более 6 тыс. человек были эвакуированы. Информации о пострадавших пока не поступало.-0-