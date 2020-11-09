Введение карантина во Франции приведет к снижению ВВП в ноябре на 12%

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Франции может сократиться в ноябре на 12% из-за повторного введения в республике режима самоизоляции на фоне усиления распространения коронавируса. Об этом говорится в обнародованном ежемесячном отчете Банка Франции, сообщает Reuters.

По данным Банка Франции, снижение ВВП за типичную неделю активности (по сравнению с нормальным уровнем до пандемии) составит 12%. Это больше, чем в октябре (-4%), но значительно меньше, чем в апреле (-31%), во время первого локдауна.

При этом ожидается, что сферы, требующие прямого контакта с клиентами, пострадают больше всего, поскольку активность в оптовом, розничном, транспортном, гостиничном и ресторанном секторах упала на 40%. В то же время, по данным Банка Франции, ожидается, что компании в производственном секторе будут работать с потерями всего 7% от своей обычной деятельности, а строительство - с потерями 8%.

В сентябре Банк Франции сообщал, что по итогам текущего года падение ВВП республики составит 8,7%. Сейчас же этот прогноз пересмотрен в сторону еще большего понижения. Как сообщил в эфире радиостанции RTL управляющий банка Франсуа Вильруа де Гало, снижение экономической активности в 2020 году составит от 9% до 10%. "Более точные показатели мы опубликуем в середине декабря", - цитирует его слова ТАСС.

Вильруа де Гало подчеркнул, что повторное введение режима самоизоляции имеет существенный негативный эффект. "При этом прогнозируемое в ноябре снижение ВВП будет почти в три раза меньше, чем отмечалось в первый карантин. Это говорит о том, что мы научились работать вместе, защищая в этих условиях работников", - подчеркнул он.

Правительство Франции ввело новые карантинные меры с 30 октября, чтобы ограничить рост числа случаев коронавируса в стране. Режим самоизоляции введен как минимум до 1 декабря. В стране закрыты кафе, рестораны, бары, спортивные залы и клубы, запрещена работа магазинов с товарами, не относящимися к предметам первой необходимости. Штраф за нарушение правил карантина составляет 135 евро.-0-