Введение комендантского часа обойдется Франции более чем в 2 млрд евро

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что введение комендантского часа обойдется государству более чем в 2 млрд евро, сообщает ТАСС.

"Если мы говорим о действии комендантского часа в 56 департаментах в течение шести недель, то речь идет об издержках в чуть более 2 млрд евро", - сказал глава Минфина.

Министр добавил, что у французов нет повода для беспокойства, так как власти предвидели риски. "Мы выделили 9 млрд евро для фонда солидарности, из них 6 млрд евро уже потрачены. Остается еще 3 млрд евро. С запланированными средствами мы можем продержаться до начала следующего года", - подчеркнул Брюно Ле Мэр. По оценкам главы Минфина, Франция сможет восстановить показатели экономического развития 2019 года только к 2022 году.

В крупных городах Франции начал действовать комендантский час Распоряжение президента Франции Эммануэля Макрона о дополнительных ограничениях в связи с пандемией коронавируса в полночь вступило в силу в Париже и других крупных городах страны.

22 октября премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что в связи с ускорением темпа распространения коронавируса власти решили ввести комендантский час еще в 38 департаментах в дополнение к тем, где уже эти меры действуют. Таким образом, эта мера будет действовать в регионах, где проживают 46 млн человек из 67-миллионного населения страны. Неделю назад комендантский час был введен в Париже, Лилле, Марселе, Гренобле, Лионе, Руане и других городах.

Французские медики 22 октября сообщили о том, что в стране было зафиксировано более 41 тыс. новых случаев заражения COVID-19 за сутки, что является максимумом с начала пандемии.

По последним данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее число зараженных COVID-19 во Франции превышает 1 млн. Число летальных исходов составило более 34,2 тыс.-0-