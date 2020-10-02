Введение нового локдауна из-за COVID-19 в России пока не рассматривается

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Введение нового локдауна из-за распространения коронавируса в России сейчас не рассматривается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Насколько мне известно, речь об этом в настоящий момент не идет", - сказал представитель Кремля.

Он обратил внимание на то, что оперативный штаб по борьбе с распространением новой инфекции продолжает работать. Также Дмитрий Песков отметил: и в регионах ведется работа, принимаются соответствующие меры. Для примера представитель Кремля привел действия московских властей.

Ранее в Москве из-за увеличения числа выявленных случаев коронавируса и ожидаемого роста простудных заболеваний были введены профилактические меры. Москвичам старше 65 лет и гражданам с хроническими заболеваниями с 28 сентября до 28 октября рекомендовано не выходить из дому без необходимости, отказаться на время от контактов с проживающими отдельно родственниками и знакомыми. Работающим гражданам этих категорий рекомендуется перейти на удаленку или пойти в отпуск. Прогулки и занятия физкультурой на свежем воздухе не ограничиваются. Также с 5 по 28 октября работодатели должны перевести на удаленку 30% сотрудников. Кроме того, школьники в Москве с 5 до 18 октября уйдут на каникулы на две недели. Детские сады при этом будут работать как обычно.

Вместе с тем мэр столицы Сергей Собянин заявил, что радикальные ограничительные меры пока не планируются. "Пока мы никаких таких мер не вводим, в этом нет необходимости. Все будет зависеть от того, как мы с вами будем себя вести. Если мы будем соблюдать предписания санитарных врачей, соответствующие режимы, домашний режим, для тех, кому 65+, уход на дистанционную работу, будем соблюдать требования в трудовых коллективах, то, дай бог, этого не понадобится", - сказал он.-0-