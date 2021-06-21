Введенный из-за пандемии комендантский час отменят в Турции

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Комендантский час, введенный в Турции из-за пандемии коронавируса, полностью отменяется с 1 июля, передает РИА Новости со ссылкой на заявление президента республики Тайипа Эрдогана.

Власти страны уже смягчали меры против коронавируса 1 июня – комендантский час был сокращен на период с 22.00 до 05.00, а в воскресенье введен круглосуточный карантин. В то же время кафе и рестораны начали принимать клиентов, а также возобновилась работа спортзалов и было разрешено проведение свадеб.-0-