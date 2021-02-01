Вводимые санкции могут подорвать позиции американского доллара - эксперты США

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Санкции, которые США вводят в отношении России, Ирана, Венесуэлы и других государств, в принципе способны подорвать позиции американского доллара и негативно отразиться на экономике Соединенных Штатов. Такой вывод содержится в опубликованном обзоре исследовательской службы Конгресса США, сообщает ТАСС.

"Официальные лица, определяющие политический курс, длительное время выражают обеспокоенность тем, что систематическое применение Соединенными Штатами санкций, ограничивающих доступ к американской финансовой системе, могут подорвать позиции доллара США в мировой экономике", - отмечается в документе.

Авторы обзора напоминают, что после Второй мировой войны американский доллар широко используется в международной торговле при осуществлении финансовых операций, принося Соединенным Штатам немалую экономическую выгоду, в том числе за счет низких ставок заимствований.

В обзоре констатируется, что Вашингтон активно использует доллар для достижения своих внешнеполитических целей, включая введение ограничений на доступ таких стран, как Россия, Иран и Венесуэла, к финансовым рынкам и сфере обращения американского доллара. "Власти многих зарубежных стран, ставших объектами финансовых санкций со стороны США и их экономических партнеров, во все большей степени рассматривают возможности и придумывают способы снижения своей зависимости от американского доллара. В случае перехода этих государств от доллара США на альтернативные валюты Соединенные Штаты могут столкнуться с рядом экономических последствий, включая высокие затраты на заимствования", - предупредила исследовательская служба Конгресса.

Ее эксперты считают, что экономические санкции США косвенно способны негативно сказаться на реальном секторе, занятости и конкурентоспособности США, так как чреваты ответными мерами со стороны других стран.

Однако исследовательская служба Конгресса в очередной раз высказывается в пользу повышения эффективности режима американских экономических санкций за счет дополнения их дипломатическими шагами и соблюдения верного соотношения между прессингом и обещаниями нормализации отношений с Вашингтоном.

Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в конце декабря, не только государства, против которых США вводят санкции, но и европейские страны ищут возможность уйти от долларовой зависимости из-за злоупотребления Вашингтоном ролью своей национальной валюты. "То, что происходит со злоупотреблением роли доллара, уже заботит не только страны, против которых США объявляют нелегитимные санкции, просто извращая свою роль как эмитента одной из основных мировых валют, но и другие страны", - указал Сергей Лавров на встрече с участниками ежегодной научно-образовательной программы Фонда поддержки публичной дипломатии им.А.М.Горчакова "Диалог во имя будущего" в режиме видеоконференции. По словам министра, Россия, Китай, Иран, члены Шанхайской организации сотрудничества все больше и больше хотят переходить на механизмы, которые будут опираться на национальные валюты при осуществлении торговых и инвестиционных расчетов.-0-