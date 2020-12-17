Вводить локдаун в России из-за COVID-19 не планируется - Путин

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент России Владимир Путин заявил, что в стране не планируется вводить локдаун из-за пандемии, если граждане будут соблюдать требования санитарных врачей, сообщает ТАСС.

"Если мы будем соблюдать правила и требования санитарных врачей, то никаких локдаунов нам не нужно", - сказал Владимир Путин.

Он отметил, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в России все еще достаточно высокая, но, по мнению специалистов, она уже вышла "на полку". "То есть такого резкого увеличения мы не наблюдаем", - отметил он.

Владимир Путин считает, что закрытие заведений общепита в связи с пандемией некритично для их посетителей, но в этих условиях необходимо уделить внимание представителям бизнеса. "Не думаю, что закрытие кафе и ресторанов для их посетителей является критическим, - сказал президент. - Вот с точки зрения самого бизнеса, вот здесь надо подумать, посмотреть на потери, которые в этой связи возникают, потому что наверняка в бизнес-планах были заложены работа и прибыль в праздники".

Президент РФ отметил, что продолжительность пандемии новой коронавирусной инфекции во многом будет зависеть от формирования популяционного иммунитета, а также от эффективности вакцинных препаратов.

Владимир Путин также заявил, что некоторые западные партнеры уже проявили готовность к совместной работе по борьбе с пандемией. "Это говорит о том, что профессионалы находят в себе силы выйти за рамки каких-то политических ограничений. И не знаю, что там дальше будет происходить на политическом уровне, но на профессиональном очень бы хотелось, чтобы эта работа шла", - добавил Владимир Путин.

Российский лидер также отметил, что усталость населения от пандемии нарастает, при этом люди перестают быть ковид-диссидентами после того, как заражаются коронавирусом.

По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России зарегистрировано 2 762 668 случаев заражения, выздоровели 2 202 540 человек, умер 49 151.-0-