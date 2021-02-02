ВВП Чехии в 2020 году упал на 5,6%

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2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спад экономики Чехии в 2020 году оказался рекордным в истории республики - ВВП страны снизился на 5,6% по сравнению с 2019-м, сообщает Чешское статистическое управление.
На протяжении шести лет с момента образования республики (1993 год) этот показатель рос. Причиной спада стали уменьшение трат населения, сокращение иностранных инвестиций, падение производства и снижение прибыли в таких сферах, как промышленность, строительство и сектор услуг. Крупные убытки понесли транспортные предприятия, включая авиакомпании.
Занятость населения в IV квартале 2020 года снизилась на 2,1% в годовом исчислении и на 0,5% по сравнению с III кварталом.-0-