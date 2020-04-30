ВВП Евросоюза показал резкое снижение с 2009 года

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Евросоюза в первом квартале текущего года упал на 2,7%, что стало самым резким снижением с 2009 года, сообщает ТАСС со ссылкой на европейское статистическое агентство Евростат.

"По сравнению с аналогичным кварталом предыдущего года с учетом сезонных колебаний ВВП в первом квартале 2020 года снизился на 3,3% в еврозоне и на 2,7% в ЕС, после плюс 1,0% и плюс 1,3% соответственно в предыдущем квартале. Это было самое резкое снижение с третьего квартала 2009 года (минус 4,5% для еврозоны и минус 4,4% для ЕС)", - говорится в заявлении агентства.

По информации Евростата, безработица в Евросоюзе выросла в марте до 6,6% (с 6,5% в феврале), в еврозоне - до 7,4% (с 7,3% в феврале), что связано с введенными в странах сообщества карантинными мерами в связи с пандемией COVID-19. Число безработных в ЕС в марте достигло 14,141 млн человек. Это на 241 тыс. человек больше, чем в феврале текущего года.

Как сообщалось, ВВП США в первом квартале 2020 года впервые за шесть лет сократился на 4,8% в годовом исчислении, это первое квартальное сокращение экономики США с начала 2014 года. Нынешнее падение также стало самым стремительным сокращением ВВП США с первого квартала 2009 года. Тогда на фоне финансового кризиса экономика страны упала на 8,4% в годовом исчислении.-0-