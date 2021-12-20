ВВП Евросоюза снизился в 2020 году на 5,9% из-за пандемии

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Евросоюза в прошлом году составил 13,4 трлн евро, что на 5,9% ниже, чем в 2019 году. Об этом информирует европейское статистическое агентство Евростат, сообщает ТАСС.

Это первое снижение ВВП ЕС с 2009 года. Тогда падение составило 4,3% по сравнению с 2008 годом. Спад в 2020 году исследователи связывают с ограничениями, введенными властями для замедления распространения COVID-19.

Наибольшее снижение ВВП в прошлом году по сравнению с 2019 годом зафиксировано в Испании (-10,8%). За ней последовали Греция (-9%), Италия (-8,9%), Португалия (-8,4%), Мальта (-8,2%), Хорватия (-8,1%) и Франция (-7,9%). Единственной страной ЕС, в которой наблюдался рост ВВП, стала Ирландия (5,9%).

Наибольшая доля ВВП ЕС в 2020 году приходилась на Германию (25,1%). За ней последовали Франция (17,2%), Италия (12,3%), Испания (8,4%) и Нидерланды (6%). Менее 1% в совокупный ВВП внесли, в частности, Мальта (0,1%), Эстония, Кипр и Латвия (по 0,2%), Хорватия, Литва и Словения (по 0,4%), Болгария и Люксембург (по 0,5%), Словакия (0,7%).-0-