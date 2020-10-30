ВВП Евросоюза упал в III квартале на 3,9%

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ВВП Евросоюза, по предварительной оценке, в третьем квартале 2020 года упал на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на европейское статистическое агентство Евростат.

Относительно второго квартала ВВП ЕС вырос на 12,1%.

ВВП еврозоны в годовом выражении снизился на 4,3%, тогда как в квартальном возрос на 9,4%.

Среди государств - членов ЕС, по которым Евростат располагает данными за третий квартал, наибольший рост ВВП наблюдается у Франции, Испании и Италии. Наименьший рост продемонстрировали ВВП Литвы, Чехии и Латвии.-0-